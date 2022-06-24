Hakkari-Çukurca yolu yarın 3 saat 20 dakika ulaşıma kapatılacak

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan '4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' çerçevesinde yapılacak olan bisiklet yarışı nedeniyle HakkariÇukurca yolu trafiğe kapatılacak.

Konu ile ilgili Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Haran 2022 Cumartesi günü Çukurca'nın Köprü Jandarma Kontro Noktası'ndan Hakkari iline gidişgeliş sabah 07:40 ile 11:00 arası araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

'4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' çerçevesinde yapılacak olan bisiklet yarışı nedeniyle HakkariÇukurca yolu 3 saat 20 dakika trafiğe kapatılacak.

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