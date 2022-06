Bakan Yardımcısı Ersoy, ödüllü bisiklet yarışmasının startını verdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından Çukurca ilçesinde ‘4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali’ çerçevesinde düzenlenen ödüllü bisiklet yarışması startı verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen ‘4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali’ etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Vali Akbıyık düdüğü çalarak 4 ödüllü bisiklet yarışması startı verildiler. Yarışmanın startı veren Bakan Yardımcısı Ersoy, "Türkiye'nin her tarafından değişik alanlardan sporcu kardeşlerimizin festivale katılıyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bisiklet turu da bunların bir tanesi. Buraya İzmir, Malatya, Adıyaman, Mardin'den Türkiye'nin her yerinden katılmaya çalışan arkadaşlarımız olmuş. Bu etkinlikte bölgede hayatın ne kadar normalleştiğini, ne kadar güzelleştiğinin çok güzel bir göstergesidir. Bunu sağlayabilmekten bu güzel coğrafyanın her alanda insanlarımızın hayatın tadını çıkartıyor olabilmekten, Hakkari'den gerçekten hayatın her yönüyle yaşanabiliyor göstermekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımınızla valimizin ve buradaki tüm mesai arkadaşlarımızın verdikleri emeklere gösterdiğiniz saygı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde sporcular Çukurca ilçesi Şorti Köprüsü’ne kadar pedal çevirecek, dereceye girenler ile Zap'ta yapılacak olan rafting yarışması, ödül ve kupa törenin ardından program sona erecek. Akşam saatlerinde ise ilçede halk konseri verilecek.

Hakkari Belediye önünde düzenlenen ödüllü bisiklet yarışması etkinliğine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve yarışmacılar katıldı.

