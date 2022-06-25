Fırtınanın düğün çadırını uçurduğu anlar kamerada; 3 yaralı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de sağanak sonrası etkili olan fırtına, düğün için kurulan çadırı uçurdu. O anlar kameraya yansırken, çadır altında kalıp yaralanan 3 kadın hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de sağanak sonrası etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına, Biçer Mahallesi Gülüreş Caddesi üzerinde düğün için kurulan çadırı uçurdu. Çadırın altında bulunan davetliler sağa sola kaçışırken, 3 kadın ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 3 kadın hastaneye götürülürken, fırtınanın çadırı uçurduğu anlar ise kameraya yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-06-25 19:25:35
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