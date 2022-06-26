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Çukurca’daki çeltik tarlalarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi Sınırdaki çeltik tarlaları, Filipinler’in Ifugao bölgesini aratmıyor

İHA

Çukurca’daki çeltik tarlalarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi Sınırdaki çeltik tarlaları, Filipinler’in Ifugao bölgesini aratmıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çeltik tarlaları fotoğrafçıların uğrak mekanı olurken, manzara Filipinler’in Ifugao bölgesini aratmıyor.
İstanbul’dan 20 kişilik fotoğrafçı grubu, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) öncülüğünde çeltik tarlalarının merkezi olan Çukurca ilçesine geldi. Özellikle gün batımına yakın çeltik tarlalarını fotoğraflayan grup, karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Fotoğrafçı Turgut Timuçin, asıl mesleğinin gözlükçülük olduğunu, hobi olarak da fotoğraf çektiğini ifade ederek, “Son dönemlerde fotoğraf hobisi mesleğimin önüne geçti. Ülkeleri gezdim, özellikle sosyal medyada çeltik tarlalarıyla ilgili çok sayıda fotoğraf önümüze çıkıyor. Ben gidip onları yerinde de gördüm ve fotoğrafladım. Vietnam’da, Hindistan’da, Myanmar’da, daha doğrusu bütün Güney Asya ülkelerinde fotoğraflarını gördüm, hayranlıkla izledim ve ben de çektim. Ama Çukurca’da onların benzerleri olduğunu, belki de daha güzelleri olduğunu bilmiyordum. Geçen yıl geldim gördüm, inanılmaz etkilendim. Şimdi de 20 kişilik arkadaş grubu ile geldik. 20 arkadaş her yönüyle çeltik tarlalarını çekiyoruz. Hiçbir şekilde Güney Asya’daki benzerlerini aratmıyor. Hatta onlardan daha da güzeller. En azından buranın insanları misafirperverler, her şekilde size yardımcı oluyorlar. Gelin aslında çeltikleri burada çekin ve hiç ihmal etmeyin” dedi.
Bölgeyi tanıtmak için tüm gelen fotoğrafçılara dernek olarak rehberlik yaptıklarını belirten Ahmet Güdal, “Biz her hafta olduğu gibi bu hafta da gelen tüm misafirlerimize bölge tanıtımında yardımcı olmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta İstanbul’dan gelen 20 kişilik grubu ilk olarak Yüksekova merkezde misafir ettik. Misafirlerimiz özellikle bölgede meşhur çeltik tarlalarını görmek için gelmişler. Biz de onları Çukurca’da yer alan çeltik tarlalarına getirdik. Şu an o muazzam güzellikler karşısında misafirlerimiz doyasıya fotoğraf çekiyorlar. Çeltik tarlalarının fotoğraflama işini bitirdikten sonra tekrar Yüksekova merkeze geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

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