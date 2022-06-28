Hakkari’de bayram öncesi sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yönelik sıkı denetim başlattı.

Gıda Kontrol Birimi ve zabıta ekipleri; fırın, pastane ve tatlı ürünlerinin üretim ve satışı yapılan yerlerde; iş yerinin temizliği, ruhsatlı olup olmadığı, fiyat etiketi, ürünlerin gramajının standartlara uygun olup olmadığı ile ilgili inceleme yaptı. Ekipler, kurallara uymayan esnafa ise uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, vatandaşların ağız tadıyla sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Denetimde çalışanların el tırnak ve kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat edildi. Bir iş yerine ise hijyenik kurallarına uymadığı için ceza kesildi.

Müdür Demir, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Bu süreçte tüm birimlerimiz gibi zabıta ekiplerimiz de yoğun bir çalışma dönemi içine girdi. Her zaman sahada olan ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan ekiplerimiz, bayram öncesi halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini sıklaştırdı" dedi.

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