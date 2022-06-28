Gebe köpek için belediye ekipleri seferber oldu

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Hakkari'de darp edildiği için doğum yapamayan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Belediyeye ait kliniğe getirilen beyaz kurt cinsi köpek için ekipler seferber oldu. Yapılan muayenesinde gebe olduğu tespit edilen ve aldığı darbelerden dolayı doğum yapamayan köpeğe gerekli sıvı takviyesi yapılarak müşahede altına alındı.

Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, anne köpeği klinikte müşahede altında tutuklarını belirterek, duyarlı vatandaşlara ise teşekkür ettiler.

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