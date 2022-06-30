Kaymakam Tugay’dan şehit babasına ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, bir süredir hasta olan şehit babası Sabri Gündoğan'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Muhammet Tugay, Şemdinli'de yaşayan Herki aşiretinin kanaat önderlerinden ve aynı zamanda şehit babası olan Sabri Gündoğan’ı hastalığı nedeniyle evinde ziyaret etti. Şehit babasına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Tugay, “Şehitlerimizin aileleri bizim için çok önemlidir. Onlar bu ülke için en değerli olan varlıklarını, yani çocuklarını kaybettiler. Bundan dolayı onlara ne yapsak azdır. Her daim şehit yakınlarının yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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