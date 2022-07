'Berivan'ların at sırtında süt yolculuğu

Yaşar KAPLANMehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Ortaç köyünde yaşayan kadınlar, süt sağmak için her gün at sırtında köye 10 kilometre uzaklıktaki Kanispi Yaylası'na yolculuk yapıyor. 'Berivan'lar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünün Konak mezrasındaki besicilerin yaz ayları ile yayla hayatları başladı. Mezrada oturan ve 'Berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar, zorlu yolları at sırtında aşarak sağım yapılan Kanispi Yaylası'na ulaşıyor. 10 kilometrelik yolculuğun ardından yaylaya ulaşan kadınlar süt sağarken, mahallenin erkekleri de tarlalarda çalışıp, kış ayları için hazırlık yapıyor. 'Berivan'lar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor. 'Berivan'ların yolculuğuna Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de eşlik etti.

'Berivan'lar, yaşamlarının zorlu olduğunu belirtirken, dik yamaçları aşarak yaylaya ulaşan 4 çocuk annesi Çiğdem Sırma, 15 yıldır at sırtında yolculuk yaptığını anlattı. Sırma, "Yaylaya bu şekil gelip gidiyoruz. Yaz aylarımız at sırtında yolculukla geçiyor. Burada koyunlardan elde ettiğimiz sütle çocuklarımızı okutup, geçimimizi sağlıyoruz. Kışlık yiyeceğimiz olan peynir, tereyağı gibi ürünleri de burada hazırlıyoruz. En büyük sıkıntımız ise yaylaya giden bir yolun olmaması. Yetkililer, yaylamıza yol yaparlarsa hem zorlu yolculuktan kurtulacağız hem de araçlarla ürünlerimizi daha rahat taşıyabileceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-07-01 10:55:01



