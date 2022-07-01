Hakkari'de hayvanları kısırlaştırma çalışması

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Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmasına devam ettiklerini belirttiler. Yetkililer, "Yaralı ve hasta hayvan sahipli ise tedavi sonrası sahibine teslim ediyoruz, sahipsiz ise sağlıklı bir şekilde aldığımız yere tekrar geri bırakıyoruz. Çok sayıda hayvanı kısırlaştırdık ve kısırlaştırma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz" dediler.

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