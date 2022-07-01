Irak'ın kuzeyinde hain saldırı: 1 şehit

Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu bir uzman çavuş şehit düştü.
Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.
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