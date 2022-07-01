(Düzeltme) Operasyon sırasında arazide kayan 1 asker şehit oldu

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü.



Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

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