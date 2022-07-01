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Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

DHA

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu.
Hakkari Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu duyurdu. Valilik, şehitler için tören düzenleneceğini bildirirken, Kemal Alim'in Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde, Hüseyin Sarı'nın ise Akkaya köyünde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-07-01 22:04:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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