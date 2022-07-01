Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu.

Hakkari Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu duyurdu. Valilik, şehitler için tören düzenleneceğini bildirirken, Kemal Alim'in Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde, Hüseyin Sarı'nın ise Akkaya köyünde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-07-01 22:04:07



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