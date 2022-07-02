Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu (2)



ŞEHİT GÜVENLİK KORUCULARI İÇİN TÖREN

Irak'ın kuzeyinde devam eden PençeKilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı için tören düzenlendi. Çukurca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, siyasi parti temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

Şehit korucular Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek özgeçmişleri okundu. Şehitlerin naaşları yapılan duanın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çığlı ve Akkaya köylerine gönderildi. (DHA)Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKANSerdar KARA

2022-07-02 00:16:25



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