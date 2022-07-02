Terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri 4'üncü festivale ev sahipliği yapıyor



Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "İran, Irak ve Türkiye´nin birçok farklı yerlerden misafirlerimiz geldi. Şiddettin ve terörün olmadığı bir yerde festival yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete`de yayımlanan kararı kapsamında 'Milli Park' ilan edilen ve güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Yüksekova İlçesi'ndeki İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Muhteşem güzelliği ile dikkat çeken bölgede, Hakkâri Valiliği, Hakkari Belediyesi, Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Belediyesi tarafından düzenlenen "Doğa Sporları Festivali'ne, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve yerli ve yabancı doğaseverler ile sporcular katıldı.

Festivalde, dağ yürüyüşü, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivale katılanlar Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde halay çekip, eğlendi. Festivalde konuşan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, "Hakkâri´de büyük bir değişim ve dönüşüm var. Hakkâri `de artık doğa ve kış turizmi var. Irak, İran ve Türkiye´nin birçok farklı illerinde misafirlerimiz var. Şiddettin ve terörün olmadığı bir yerde hep birlikte festival yapıyoruz. Huzurun gelmesiyle birlikte 3 bin 500 rakımlı sat buzul göller başında biz Hakkârililerle beraber sadece burada değil, sınırın içinde de dışında da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzurun, iyiliğin, güvenliğin olması için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Hakkâri´nin her yerinde ayrı bir güzellik var" dedi.

Vali ve beraberindekiler daha sonra festivale katılanlarla birlikte halay çekerek, gölde kanoya bindi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN

2022-07-02 14:34:07



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