– Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen ‘4’üncü Yüksekova Sat Buzul Göllerindeki Doğa Sporları Festivali’ne İran, Irak ve Türkiye’nin farklı illerinde vatandaşlar akın etti.

Yüksekova ilçesinin sınırlarında yer alan Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali ev sahipliğine devam ediyor. İran, Irak ve Türkiye’nin farklı illerinden bölgeye akın akın gelen vatandaşlar sabahın ilk ışıkları ile sat buzul gölleri dolarken, bölgede adım atılacak ve araçların kalacak yeri kalmadı. Bölgede ilk olarak Sat göllerin üzerinde, rafting, kano, snowboard yapılırken, en yüksek dağdan yamaç paraşütü etkinliği yapıldı. Etkililikten sonra vatandaşların çok merak ettiği 3 bin 500 rakımlı dağda bulunan Sat Buzullarını gezerek ve Haziran ayına rağmen kalan karların üzerinde doyasına halay çektiler.

20 bin yıllık buzulları görmek için Sat göllerine geldiklerini belirten Ferza Taşkın, ’’4 yıldır bu festival düzenli bir şekilde yapılıyor. Bizde Hakkari’nin bu güzel doğal güzelliklerini tanıtmak için geldi. Özellikle bu güzel yerde bulunmak muhteşem olsa gerek. Bu tür etkinliklerin kesinlikle Hakkari ve Yüksekova’yı çok güzel yerlere götürecek. 3 bin 500 rakımda göllerin içinde farklı spor dalları yapılıyor. Rafting, kano, snowboard farklı alanlarda spor alanları yer alıyor harika diyebiliriz. Hemen diğer tarafta ise buzullar duruyor. Onları yakında görmek ayrı bir güzellik yani burası cennet olarak tanımlayabiliriz. Şuanda alanda muhteşem bir halay var ayrı bir güzellik katmış’’ dedi.

Taşkın, “Bugün bölgemizin en güzel yerindeyiz Yüksekova Sat göllerindeyiz. Bugün İran, Irak ve Türkiye’nin farklı illerinde herkes buraya gelmiş. Araçların kalacak yeri bile kalmadı bölgede. Bizde ailece geldik şuan o muhteşem güzellikler karşısında piknik havasını yaşıyoruz. Böyle bir doğa bulunmaz bir nimettir kesinlikle kıymetini bilelim. Bu güzellikleri görmek için h erkesi bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Sat göllerinde düzenlenen festivale "Doğa Sporları Festivali'ne, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, yerli ve yabancı doğaseverler, sporcular ve İran ve Irak’tan vatandaşlar katıldı.

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