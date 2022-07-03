Murat Kekilli Sat Buzul Göllerinde konser verdi

– Ünlü sanatçı Murat Kekilli, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Sat Buzul Göllerinde konser verdi.

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4. Cilo Doğa Sporları Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bölgede ilk olarak Sat Göllerin üzerinde rafting, kano, snowboard yapılırken, Cilo Dağı’nda ise yamaç paraşütü etkinliği yapıldı. Temmuz ayına rağmen vatandaşların karların üzerinde halay çektiği festival bünyesinde ünlü sanatçı Murat Kekilli de sahne aldı.

Sevilen şarkıları ile vatandaşları geç saatlere kadar coşturan ünlü sanatçı Kekilli, “Keşke buralara daha önceden gelseydik. Buraları çok sevdim, insanları çok sıcak. İnşallah tekrardan geleceğim” diye konuştu.

Sanatçı Murat Kekilli’ye plaket veren Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ise “Türkiye’nin en yüksek festivalinden mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Artık bölge güzel şeylerle anılıyor. Yüksekova her zamankinden daha güzel. Murat Kekilli’nin burada olması bizi daha da mutlu etti. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Murat Kekilli ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de Yüksekova’da hayat var diyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğa Sporları Festivali’ne İran, Irak ve Türkiye’nin farklı illerinden de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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