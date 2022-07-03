Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Hakkari değişiyor, dönüşüyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Hakkari değişiyor, dönüşüyor”

İHA

Bir zamanlar terörle anılan Cilo-Sat Buzul Gölleri'nde festival coşkusu Hakkari Valisi İdris Akbıyık: “Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Hakkari değişiyor, dönüşüyor”

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir zamanlar terörle anılan 3500 rakımlı CiloSat Buzul Gölleri'nde düzenlenen Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Hakkari Valiliği ve Belediyesi ile Yüksekova Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından 3500 rakımlı Cilo Sat Buzul Gölleri'nde bu yıl 4.’sü düzenlenen Doğa Sporları Festivali, birbirinden güzel etkinliklere sahne oldu. Festivale katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, buzul göllerinin etrafında çadır kuran vatandaşları tek tek ziyaret etti. Rafting, kano, bisiklet, trekking, kampçılık, dağcılık, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, sonwboardflybord gibi değişik gösterilerin yapıldığı festivalde konuşan Vali Akbıyık, festivale Hakkari, Van, Şırnak, İran ve Irak’tan gelenlerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Artık Hakkari eski günlerini unuttu. Burada huzur var, spor var, festival ve fuarlar var. Hakkari, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle, bakanlarımızın vermiş olduğu desteklerle inanılmaz bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Hakkari artık güzelliklerin, eğlencenin merkezi olacak. Hakkari’de hayat değişiyor. Artık terör, gözyaşı, şiddet yok. Festivaller, fuarlar ve halaylar var. Türkiye’den ve ülke dışında gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum” dedi.
Sanatçı Aydın Aydın ve Murat Kekilli’nin de sahne aldığı festivale Vali Akbıyık’ın eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, kurum amirleri, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kekilli Sat Buzul Göllerinde konser verdi
YEREL HABERLER Murat Kekilli Sat Buzul Göllerinde konser verdi
3500 rakımda kar banyosu Sanatçı Aydın Aydın, Cilo Dağları’nda kuzu ile birlikte kar banyosu yaptı
YEREL HABERLER 3500 rakımda kar banyosu Sanatçı Aydın Aydın, Cilo ...
Çukurca’da buğday hasadı
YEREL HABERLER Çukurca’da buğday hasadı
3 bin 500 rakımlı buzullar İran, Irak ve Türkiye’den gelen misafirleri ağırladı Vatandaşlar, Haziran ayında buzullar üzerinde doyasıya halay çekip yürüyüş yaptılar
YEREL HABERLER 3 bin 500 rakımlı buzullar İran, Irak ve Türkiye’den ...
Terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri 4'üncü festivale ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri 4'üncü ...
Hakkari'de öğrenciler spor lisesine girmek için ter döktü
YEREL HABERLER Hakkari'de öğrenciler spor lisesine girmek için ter ...
Pirosi aşireti düğünlere sınırlama getirdi
YEREL HABERLER Pirosi aşireti düğünlere sınırlama getirdi
Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik ...
Şehit korucular için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit korucular için tören düzenlendi
Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele ...
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
YEREL HABERLER Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik ...
(Düzeltme) Operasyon sırasında arazide kayan 1 asker şehit oldu
YEREL HABERLER (Düzeltme) Operasyon sırasında arazide kayan 1 asker ...
Irak'ın kuzeyinde hain saldırı: 1 şehit
YEREL HABERLER Irak'ın kuzeyinde hain saldırı: 1 şehit
Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit
YEREL HABERLER Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit
Hakkari'de zincir marketler denetlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de zincir marketler denetlendi
Hakkari'de hayvanları kısırlaştırma çalışması
YEREL HABERLER Hakkari'de hayvanları kısırlaştırma çalışması
'Berivan'ların at sırtında süt yolculuğu
YEREL HABERLER 'Berivan'ların at sırtında süt yolculuğu
Çukurca'da dev çekirge görüntülendi
YEREL HABERLER Çukurca'da dev çekirge görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.