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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de hijyen denetimi

İHA

Hakkari’de hijyen denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.
Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren zabıtası ekipleri, kentteki pastane ve lokantaların imalat ve satış yerlerini denetledi. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, işletmelerin satış ve imalathanelerinde çalışanların kılık kıyafetleri, el tırnak, saç ve sakalları, eldiven ve kep takma gibi tüm ayrıntılar üzerinde büyük bir titizlikle durdu. Zabıta ekipleri, şehrin her noktasındaki pastane, lokanta gibi üretim ve satış yapan işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Halk sağlığını korumak ve hijyenik ortamda üretim yapılması için çalışan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.
Zabıta Müdürü Demir, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala denetimlere hız verdiklerini ve gece gündüz demeden görev başında olduklarını belirterek, “Zabıta ekipleri olarak denetim ve kontrollerimizi sıklaştırdık. Gıda hijyen ekibimiz yıl boyunca denetimlerine devam ediyorlar. Özellikle işletmelerin imalathanelerde, kasap ve depolarında, fırınlarda denetimlerimiz yıl boyunca sürüyor. Halk sağlığı bizlere emanet. Hakkari Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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