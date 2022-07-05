Köy yollarında hummalı çalışma

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Hakkari İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından köy yollarında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünün Toklu ve Mordağ mezralarında yürütülen yol onarım çalışmaları tamamladı. Konuyla ilgili bilgi veren Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, vatandaşların talepleri üzerine köylerde ve yaylalarda yol genişletme ve onarım çalışmalarının ekipler tarafından aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti.

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