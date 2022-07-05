Hakkari'de 700 bağ ot yandı

Hakkari’nin Çimenli köyünde kışın hayvanlar için istiflenen yaklaşık 700 bağ ot yandı.
Alınan bilgilere göre yangın, HakkariÇukurca karayolu üzerindeki Çimenli köyü Seyitler Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Fethi Kurt'a ait ot yığını, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ilk belirlemelere göre 700 bağ ot yandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.