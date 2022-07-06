Hakkari’de yılsonu sergisine büyük ilgi

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) şubeleri tarafından organize edilen el emeği göz nuru yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.

Belediye önünde düzenlenen yılsonu sergisinin açılışını Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, eşi Tuğçe Kılıç, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu’nun eşi Melis Kasımoğlu, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu, eşi Nazmiye Abdullahoğlu, koordinatörler Remziye Müezzinoğlu ve Güneş Hayva tarafından yapıldı. Kılıç ve beraberindekiler, sergideki stantları tek tek dolaşarak, yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu belirttiler. 11 kurstan 430 kursiyerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sergide giyim, el sanatları, nakış, trikotaj ve kuaför ürünleri sergilendi.

Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu da sergiyi ziyaret ederek, usta öğretici ve kursiyerlere güzel çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Usta öğretici Münevver Değirmenci ve kursiyerleri tarafında büyük bir özenle yapılan 3 boyutlu Atatürk resmi, eski köy hayatı, Kur’anı Kerim ayetleri ile süslenmiş tablo, Hakkari’nin eski iki katlı toprak evli tabloları ise ilgi odağı oldu.

SYDV Müdürü Abdullahoğlu, Aile Destek Merkezi şubeleri tarafından düzenlenen yılsonu el sanatları sergisine katılan herkese teşekkür ederek, usta öğretici ve kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin takdire şayan olduğunu söyledi.

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