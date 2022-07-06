Kızılay mobil kan aracı Hakkari'de

Türk Kızılay mobil kan bağış aracı Hakkari'de kan almaya başladı.
Türk Kızılay mobil kan aracı belediye karşısında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde kan bağışı almaya başladı. Vatandaşlar kan bağışında bulunmak için Kızılay aracına akın etti. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, “Kan bağışçılarımız, mobil kan bağışı aracımız 56 Temmuz günlerinde Hakkari Belediye karşısındaki SGK önünde bulunacak. Sizleri kan bağışına bekliyoruz. Hastalık ve acil durumlarda kan herkese lazım. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç" dedi.
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