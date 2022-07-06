Bakan yardımcıları Hakkari’deki maden alanlarında incelemelerde bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı: “Ülkemizde madene önem vermemiz gerekiyor

Hakkari’nin en köklü maden şirketlerinin girişimiyle kurulması planlanan ‘Çinko İzabe Tesisi’ için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, yerin 400 metre altında incelemelerde bulundu.

Dün Yüksekova'ya gelen Dönmez ve Kalaycı, Selahaddin Eyyubi Havalimanında Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca tarafından karşılandı. Karayoluyla kent merkezine geçen Dönmez ve Kalaycı, Vali Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Ardından HakkariÇukurca kara yolunda üretim yapan Meskan Ölmez Madenciliğe giden bakan yardımcıları, bölgedeki kurşun ve çinko ocaklarında inceleme yaptı. ATV araçlarıyla maden galerilerine inen bakan yardımcıları, yerin 400 metre altında incelemelerde bulundu.

Ziyaretleriyle ilgili bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, “Bugün insanoğlu çağdaş medeniyet seviyesine madenleri işleyerek ulaşmıştır. Hayatımızın her alanında madenlerle içli dışlıyız. Kullandığımız otomobilden, bilgisayar ve cep telefonundan tutun içinde bulunduğumuz binalara kadar her şey aslında madenden yapılmış” dedi.



“Hakkarili madenciler ‘İzabe Tesisi’ kurmak istiyor”

Kentteki köklü maden işletmecilerinin “Çinko İzabe Tesisi” kurmak istediklerini anımsatan Kalaycı, “Bugün Meskan Ölmez Madenciliğin çinko maden tesisini ziyaret ettik. Oldukça güzel bir ocak. Gerek çevreye saygısından dolayı gerek iş sağlığına verdiği önemden ve gerekse de madenin zenginliği anlamında çok iyi bir maden. Geliş sebebimiz izabe yatırımı yapmak istiyorlar. Bu izabe tesisi için bizi bilgilendirmek istediler. Bizde memnuniyetle davetlerine icabet ettik. Gördüklerimiz karşısında da gurur duyduk” ifadelerini kullandı.



“Ülkede madenciliğe önem vermemiz gerekiyor”

“Türkiye; tarımı, madenciliği ve turizmi ihmal edemez” diyen Kalaycı ise madencilikte hiç kimseye muhtaç olmadığımızı belirterek, “Arayacağız, bulacağız ve işleyeceğiz. Nihai ürün haline getireceğiz. Tıpkı tarımda olduğu gibi kimseye muhtaç değiliz. Kendi topraklarımızda en iyi tarımı ve turizmi yapacağız. Bu bakımdan ülkemizde madenciliğe farklı bir önem vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Maden şirketine ait flotasyon tesisini de gezerek işlenen madenler hakkında bilgi alan Dönmez ve Kalaycı, madencilerle basına kapalı toplantı yaptı. Toplantıda sunum yapan Ölmez Madencilik CEO’su Azat Ölmez ve maden mühendisleri, bölgedeki rezervler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Heyet daha sonra Şine Jandarma Yol Kontrol Noktasında nöbet tutan askerleri ziyaret edip bir süre sohbet etti.

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