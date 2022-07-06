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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Kapalı Halk Pazarı’nın temeli dualarla atıldı

İHA

Hakkari Kapalı Halk Pazarı’nın temeli dualarla atıldı

Hakkari Belediyesi tarafından yaptırılacak olan “Tarihi Taş Görünümlü Belediye Halk Pazarı”nın temeli okunan dualarla atıldı.
Temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, göreve geldikleri günden beri kaynakları etkin bir şekilde ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullandıklarını belirterek, “Değişim ve dönüşüm programı bünyesinde göreve geldiğimizden beri Hakkari’mize 32 yeni projeyle toplamda 52 milyon TL yatırım yaptık. 205 milyon olarak devraldığımız belediyenin piyasa ve kamu borcundan 128 milyon TL ödeme yaptık. Tüm paydaşlarımızın etkin ve şeffaf katılımıyla şekillendirdiğimiz 2022 yatırım programımız çerçevesinde de hazırladığımız 13 yeni projeyle yaklaşık 74 milyon TL yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
“Bugün temel atma törenini yapacağımız ‘Tarihi Taş Görünümlü Kapalı Halk Pazarı’ projemiz ile şehrimize yeni bir değer daha katacağız” diyen Vali Akbıyık, “İçerisinde 32 iş yerinin olacağı bu pazarda; dükkan, lokanta ve şehrin tek umumi WC’lerini barındıracak bir yapı olacaktır. Yine bu yıl başlayıp tamamlamayı planladığımız; Büyük Ölçekli Modern Mezbahane Yapım İşi, Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezi Yapım İşi ihale süreci bitmiş, en kısa zamanda yapımlarına başlanacaktır. İhale süreci devam eden 15 kilometrelik BKS asfalt işi devam etmekte olup en kısa zamanda bu çalışmamızı da başlatacağız. MerzanSanayi yolu betonarme duvar yapım işi ve bazı mahallelerimizde yapımı devam eden sulama kanalları işi ve Atlılar Caddesi Sanat Sokağı yapım projelerimizi tamamladık, bayramdan sonra vatandaşımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından pazarın temeli İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun okuduğu dualar eşliğinde atıldı.
Temel atma törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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