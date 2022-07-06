Yüksekova'da 55 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda 4 çuval içerisinde 55 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak yapılan operasyonda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Türkiyeİran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde, 4 çuval içerisinde 55 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.