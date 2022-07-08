Şemdinli’de korkutan yangın

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki sanayi sitesinde bulunan yedek parça satan bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Sanayi Sitesi Başkanı Muarem Tekin, yangında iş yerinin içinde bulunan bir aracın da yandığını belirterek, “İş yeri sahibi Engin ustaya ve bütün esnafımıza geçmiş olsun” dedi.

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