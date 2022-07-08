Hakkari Belediyesi yaşlıları unutmadı

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek (YADES) Birimi, yaşlıları sevindirmeye devam ediyor.

Yaşlıların boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmaya çalışan YADES ekibi, 15 merkez mahallede ikamet eden yaşlılara psikososyal destek, yaşlı bakımı, evde sağlık hizmeti gibi birçok ihtiyaca yönelik hizmet veriyor. Çalışma bünyesinde 65 yaş ve üstü 123 yaşlının bu hizmetlerden rutin olarak faydalandığı belirtildi.

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