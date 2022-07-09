Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'daki üs bölgesinde askerlerle kıldı

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Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını, geceyi geçirdiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle birlikte kıldı.

Dün akşam saatlerinde Yüksekova´ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geceyi üs bölgesinde geçirdi. Bakan Soylu, sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan askerlerle sohbet etti. Buradaki askerlerle bayram namazını kılan Bakan Soylu, daha sonra tek tek bayramlaştı.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-07-09 10:11:23



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