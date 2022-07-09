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Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Dağlıca’da Geceyi bir dönem teröristlerin “girilemez” dediği bölgede geçiren Bakan Akar, bayram namazını Mehmetçikle kıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Teröristlerin adı ne olursa olsun, ister PKK/YPG/PYD, ister DEAŞ, ister FETÖ olsun terörle mücadelemiz sürecek. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın ‘ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı’ ile onlara fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz”

İHA

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Dağlıca’da Geceyi bir dönem teröristlerin “girilemez” dediği bölgede geçiren Bakan Akar, bayram namazını Mehmetçikle kıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Teröristlerin adı ne olursa olsun, ister PKK/YPG/PYD, ister DEAŞ, ister FETÖ olsun terörle mücadelemiz sürecek. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın ‘ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı’ ile onlara fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kurban Bayramı’nı “şehitler tepesinin kartalları” olarak nitelendirilen Dağlıca’daki Mehmetçik ile kutladı.
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün ilk olarak Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Suriye sınırı boyunca alınan fiziki güvenlik tedbirlerini helikopterle havadan inceleyen Bakan Akar, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu ile 8. Hudut Bölük Komutanlığı'na gitti. Son dönemde Suriye’nin kuzeyinde artan terör saldırılarına ilişkin bilgi alan, sınır hattında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen ve talimatlar veren Bakan Akar, gece yarısı Hakkari’ye gitti. Selahaddin Eyyübi Havalimanı’nda Vali İdris Akbıyık, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Yüksekova’ya bağlı Dağlıca’daki 1450 rakımlı 4. Hudut Tabur Komutanlığı'na geçti. Geceyi bir dönem teröristlerin “girilemez” dediği bölgede geçiren Bakan Akar, bayram namazını da Mehmetçikle kıldı. Daha sonra hudut kartalları ile bayramlaşan Akar, “Burada görev yapmak büyük bir şeref. Geçmişe bakıldığında burada çok ciddi mücadeleler verildi ve bölge teröristlerden temizlendi” diye konuştu.
Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Akar, şunları söyledi:
“Terörle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde kahramanca gerçekleştirilen mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristlerin adı ne olursa olsun, ister PKK/YPG/PYD, ister DEAŞ, ister FETÖ olsun terörle mücadelemiz sürecek. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın ‘ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı’ ile onlara fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Tek hedefimiz teröristler”
Hudutların ve vatandaşların güvenliğinin önemine vurgu yapan Akar, “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz sadece hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.
“Tek hedefimiz teröristlerdir” diyen Akar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarih boyunca herhangi bir etnik, mezhepsel, dini grupla mücadelesinin olmadığına dikkati çekti. Bazılarının TSK’nın operasyonlarını istismar etmeye çalıştığını belirten Akar, “Sanki terör örgütü PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisiymiş gibi bazıları operasyonlarımızı istismar etmeye çalışıyor. Bizim mücadelemiz terörle, teröristle. Teröristlerin sonunu getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Asker ailelerini aradı
Konuşmasının ardından personelle bayramlaşan Akar ve komutanlar, daha sonra yemekhaneye geçerek Mehmetçik ile kahvaltı yaptı. Askerlerle birlikte oturan Bakan Akar, onlarla sohbet etti. Askerlerin henüz ailelerinin bayramını kutlamadıklarını öğrenen Akar, telefonundan asker ailelerini arayıp onlarla görüşerek bayramlarını tebrik etti. Telefonun diğer uçundaki aileler Bakan Akar’ın sesini duymaktan duydukları memnuniyeti belirterek, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Dualarımız sizlerle ve evlatlarımızla” ifadelerini kullandı. Bakan Akar da asker ailelerine “Evlatlarınız, evlatlarımız hepsi zımba gibi görevlerinin başında milletinin emrinde. Vatanımız, milletimiz için görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır” dedi.

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