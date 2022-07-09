Yüksekova'da şehit oğlunun paraşütle uçma hayali gerçek oldu

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehit oğlu Yunus Genç, yıllardır hayal ettiği yamaç paraşütü ile uçma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

2016'da HakkariVan karayolunda PKK’nın saldırısında şehit olan güvenlik korucusunun 17 yaşındaki oğlu Yunus Genç, yamaç paraşütüyle uçma hayalini gerçekleştirmek için Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne talepte bulundu. Talep üzerine harekete geçen İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, şehit oğlunun hayalini sürprize dönüştürdü. Türk Hava Kurumu Havacılık Eğitim Merkezi'nde görevli yamaç paraşütü eğitmeni Hasan Tur, Van Sportif Havacılık Kulübü'nden Cevat Sarı ve Kenan Çiftçi ile Şemdinli ilçesinden gelen Yunus Saraç'tan oluşan dört kişilik ekip, şehit oğlunu Yüksekova semalarında gezdirerek hayalini gerçekleştirdiler.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan sürprizin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Yunus Genç, "Yüksekova'da ilk defa paraşütle uçmak ayrı bir keyif ve mutluluk. Onun için biraz heyecan, biraz tutku vardı. Kalkışta sanki bir şey olacakmış gibi zannettim ama güzel bir kalkış oldu. Havada süzülürken de biraz tedirgin oldum. Çok güzel bir duyguydu. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Yunus'un uçma isteğine kayıtsız kalmadıklarını belirten Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "Şehidimizin oğlunun hayalini gerçekleştirmek istedik. Yamaç paraşütü eğitmenleriyle iletişime geçtim. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Yüksekova'da ilk defa yamaç paraşütü gerçekleştiriliyor. Onun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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