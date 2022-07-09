Hakkari'de bayramlaşma töreni düzenlendi

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Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, bayram namazı sonrası protokol, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ulu Cami'de düzenlenen resmi bayramlaşma törenine Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Müftüsü, kurum müdürleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay ekibi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan bayram namazının ardından Vali Yardımcısı Kılıç, kurum müdürleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programda polis ve Kızılay ekibi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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