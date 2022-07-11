Hakkari'de kurbanlık satışları sürüyor

Hakkari'de kurbanlık satışları devam ederken, belediye ekipleri de sağlık taramasını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi veteriner ekibi, kent merkezinden 2 kilometre mesafede bulunan Gopsi mevki ile Sümbül Mahallesi Otogar altındaki hayvan pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Tekniker Fatih Çiftçi tarafından küçük ve büyükbaş hayvanlar tek tek sağlık taramasından geçirildi.

Hayvan pazarında tüm tedbirleri aldıklarını belirten Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü yetkilileri, denetim ve sağlık taramasını sürdüreceklerini belirttiler. Yetkililer, "Bayramın üçüncü günü olmasına rağmen hayvan pazarındaki canlılık devam ediyor. Köylerden merkeze getirilen kurbanlıklar büyük bir titizlikle sağlık taramasından geçiriliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dediler.

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