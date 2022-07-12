Hakkari’de bir haftada 2 köpeği yılan ısırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de bir haftada 2 köpeği yılan ısırdı

İHA

Hakkari'de yılanın ısırdığı köpeğe belediye veteriner ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Hakkari’de bir haftada 2 köpeği yılan ısırdı

Hakkari'de yılanın ısırdığı köpeğe belediye veteriner ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Hakkari’de havaların ısırması ile birlikte yılan ısırmaları arttı. Yukarı Merzan Mahallesinde Askerhanoğlu semtinde gelen ihbar üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde muayenesi yapılan Sivas cinsi köpeğin yılan tarafından ısırıldığını tespit edildi. Tüm tedavileri yapıldıktan sonra müşahede altına alındı. Bir hafta içerisinde iki köpeği yılan tarafından ısırıldı.

"Aracın çarptığı köpek öldü"
Ayrıca Van’dan Hakkari istikametine gelen araç tarafından ezilerek veteriner kliniğine getirilen sokak köpeğin yapılan muayenesinde bel kemiğin kırıldığı, organ yetmezliği olduğunu ve iç kanamanın olduğunu tespit edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık, kanat önderi Yoldaş'ın evine misafir oldu
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, kanat önderi Yoldaş'ın evine misafir ...
Hakkari'de kurbanlık satışları sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari'de kurbanlık satışları sürüyor
Hakkari’de 3 bin aileye kurban eti dağıtıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de 3 bin aileye kurban eti dağıtıldı
İstanbul Valiliği: 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 cami zarar gördü 
YEREL HABERLER İstanbul Valiliği: 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, ...
Bacada mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bacada mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.