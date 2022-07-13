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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’nin ilk tatil köyüne yoğun ilgi

İHA

Hakkari’nin ilk tatil köyüne yoğun ilgi

Hakkari’de sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar yarı olimpik yüzme havuzuna sahip kentin ilk tatil köyüne akın etti.
Hakkarili iş insanı Abdurrahman Er tarafından 2021 yılında kent merkezine 7 kilometre uzakta bulunan Depin mevkiinde 15 bin metrekare alan üzerine kurulan ‘Depin Tatil Köyü’, sıcaktan bunalan vatandaşları ağırlıyor. Huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte gece geç saatlere kadar yüzmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, aileleri ile birlikte hoşça vakit geçiriyor.
İçinde yarı olimpik yüzme havuzu, restoran, piknik ve rafting alanı bulunan Hakkari’nin ilk tatil köyü; düğün, nişan ve kına gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
İstanbul’dan gelip memleketlerinde tatil yapan Deniz Minel, Devrim İkra ve Jinda Özkan isimli kardeşler, ilk defa tatil köyüne misafir olduklarını belirttiler. Özkan kardeşler, “Hakkari’nin geliştiğini gördük. Farklı yeni mağaza ve iş yerleri ile dikkat çekiyor. Herkes serinlemek adına tatil beldelerine akın etmek zorunda kalıyor. Zap Suyu’na serinlemek için giren insanların hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Güvenli bölgede, Depin Polis Noktası yakınında müthiş bir tatil köyü inşa edilmiş ve hiçbir masraftan kaçınılmamış. Tam kapasiteli, Uluslararası Yüzme Federasyonu standartlarına uygun yarı olimpik standardındadır. Ayrıca üç adet çocuk havuzu, büyükler için yüzme havuzu bulunuyor. Hakkarililer burada serinlemenin mutluluğunu yaşıyorlar. Etrafı saran ve halay çeker gibi kol kola giren dağların ortasındaki tatil köyü gerçekten görenleri kendine hayran bırakıyor. Hiçbir masraftan kaçınmayarak kendi memleketine böyle bir hizmet veren iş adamı Abdurrahman Er’i kutluyoruz. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın söylediği gibi gerçekten Hakkari’de hayat var, gelin bu hayatı sizde yaşayın” şeklinde konuştular.
İş adamı Abdurrahman Er ise İstanbul’da gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti. Er, “Burada halkımıza 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Minik ve yetişkinlere yönelik hijyenik yüzme havuzlarımız hizmet veriyor. Aileler gece geç saatlere kadar burada yüzmenin keyfini yaşıyor. Tatil köyünde nişan, düğün törenleri ve her türlü özel etkinlikler yapılıyor” dedi.

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