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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı’na doğa yürüyüşü

İHA

4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı’na doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı’na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Dernek üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi’nde bir araya gelen 35 kişilik grubun bu haftaki rotası, 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı oldu. Yüksekovalı dağcılar, bölgenin yüksek dağı olan Cilo’yu karış karış gezerek kanyon ve zirvenin keyfini çıkardılar.
Cilo Dağı’na doğa yürüyüşü yaparak 2 günlük kamp kuran dağcılar, daha sonra merkeze döndüler.
Yüksekova’nın doğasını tanıtmak için çalıştıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, “Her hafta olduğu gibi bu hafta da gezilerimize, doğa yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Biz 35 kişilik ekiple 2 günlük kamp için bölgede konaklama yaptık. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede güzellikleri görmek için doğa yürüyüşüne başladık. Bölgede bulunan şelale ve gölleri gezdik. Çok sayıda dışarıdan gelen misafirlerimizde var. Hakkari ve Yüksekova doğasını tanıtmak amacıyla buraya getirdik. Asıl amacımız, her doğa yürüyüşümüzde doğanın korumasına dikkat çekmek için elimizde gelen her çabayı gösteriyoruz. Doğa yürüyüşlerimiz hız kesmeden devam edecek. Bölgeye gelen tüm misafirlerimize dernek olarak yardımcı olmak için çalışacağız” dedi.
Dışarıdan gelen tüm misafirlere yardımcı olduklarını belirten dernek üyesi Ahmet Güdal ise “Bu hafta dışarıdan çok sayıda doğaseverler geldi. Dernek olarak onlara rehberlik ederek bölgeyi tanıtmaya çalıştık. Toplam 35 kişilik ekiple burada kamp ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Manisa, İzmir, Şırnak ve Eskişehir’den gelen misafirlerimiz var. Bunlara en güzel şekilde bölgeyi gezdirip tanıttık. Bundan sonra da aynı heyecanla gelen tüm doğaseverlere ev sahipliği yapacağız. Gezdiğimiz bölgede şelale, göller ve buzullar yer alıyor. Hemen hemen hepsini gezip kayıt altına aldık” ifadelerini kullandı.
Yüksekova’nın doğasıyla nam saldığını söyleyen dernek üyesi Fırat Baki de, “Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerimizi ağırladık. 2 günlük kamp kurduk ve 2. günümüzde doğa yürüyüşü ve bölgede bulunan güzellikleri yerinde gezdik. Cilo Dağı ve Orşe bölgesi Yüksekova’nın saklı cenneti olarak anılıyor. Doğaseverler bu saklı cenneti görmek için her şehirden akın akın geliyorlar. Bizde dernek olarak her doğasevere bu bölgeyi tanıtıyoruz. Yüksekova artık her açıdan nam salıyor. Bundan sonra da aynı hızla gelen tüm misafirlerimize yardımcı olup onlara rehberlik yapacağız. Herkesi buraları görmek için bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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