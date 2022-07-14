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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Valisi Akbıyık, husumetli iki aileyi barıştırıldı

DHA

Hakkari Valisi Akbıyık, husumetli iki aileyi barıştırıldı


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de iki 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan bıçaklı kavganın ardından iki aile arasında yaşanan husumet, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Pinyanişi aşiretinin kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.
Olay, 21 Haziran´da akşam saatlerinde Bulak Mahallesi Kent Park´ta meydana geldi. İddiaya göre, iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Agit Akar (17), kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından Akar ve Acar aileleri arasında husumet başladı.  
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın girişimi sonucu Akar ve Acar aileleri, Pinyanişi aşiretinin kanat önderlerinden Orhan Piruzbeyoğlu´nun Biçer Mahallesindeki evinin bahçesinde bir araya geldi. Vali Akbıyık ve aşiretin ileri gelenlerinin girişimiyle aileler barıştırıldı. Vali İdris Akbıyık, Hakkari´de bazen bu tür tatsız olayların yaşandığını belirterek, kentte görev süresi içerisinde husumetli üç aileyi barıştırdıklarını söyledi. 
Akbıyık, olayda hayatını kaybeden Akar'a Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, "Yaşanan bu üzücü olayın sürmemesi için kanaat önderlerinin desteğiyle, devletimizin ilgi ve alakası ile hızlı bir şeklide barışla ve huzurla sonuçlandırıyoruz. Orhan Piruzbeyoğlu'nun, bizlerin, Hakkari'nin diğer kanaat önderlerinin ilgi ve alakası ile bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Allah'a şükür her iki aile de sabır gösterdiler. İnşallah bu üzücü olaylar bir daha yaşanmaz. Hakkari'de katıldığımız bu 3'üncü barış oldu. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Bu barışların kalıcı olmasını istiyoruz'' dedi.
Pinyanişi Aşireti Lideri Orhan Piruzbeyoğlu ise ''20 gün süren görüşmelerimiz oldu. Allah iki aileden de razı olsun, sağduyu gösterdiler. Bu barışta katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Allah bu memlekete böyle olaylar nasip etmesin. Hakkari'nin hemen hemen hepsi birbirleri ile akrabadır. Böyle olayların olmaması için dikkat etmemiz lazım. Barışta katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Biçer Mahallesindeki Barış buluşmasında Vali Akbıyık ile Piruzbeyoğlu´nun yanı sıra Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Eski Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Akar ile Acar ailelerinin büyükleri hazır bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-07-14 20:41:48

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