Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Hakkâri Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Mevlidi Şerif okutuldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ulu Camii’nde verilen Mevlidi Şerif programına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, asker, polis, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Hakkâri İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan Mevlidi Şerif programında İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından 15 Temmuz şehitleri ruhuna Fatiha’lar okunarak dualar edildi.
Programının ardından cami çıkışında vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.