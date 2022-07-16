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Yüksekova'da binlerce kişi dev Türk bayrağıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşüne katıldı

İHA

Yüksekova'da binlerce kişi dev Türk bayrağıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşüne katıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde bir araya gelen binlerce kişi, Cengiz Topel Çaddesi'ne kadar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarla milli ve birlik yürüyüşünü yaptı. Yürüyüşün ardından okul bahçesinde düzenlenen programa geçildi. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, okunan selayla devam etti.

Programda konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit,’ "FETÖ'cü alçakların ihaneti karşında, destan yazan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ülkemiz ve milletimiz için gösterdikleri cesaret ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsine hayırlı ve huzurlu ömürler nasip etsin. Bir taraftan 251 vatandaşımızın bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz bize şunu gösterdi, bu millet vatan konusunda olduğunda her türlü farklılıklarını bir kenara bırakan aynı safta buluşan necip bir millettir. Bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir. Rabbim bu birliğimiz, bu kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim vatanımıza her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten korusun. Rabbim 15 Temmuz benzeri travmaları bu millete yaşatmasın Bu vesile ile bu güne kadar bu vatan için, bu bayrak için can vermiş şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Allah bu millete bir daha istiklal marşını yazdırmasın inşallah" dedi.

Kaymakam konuşmasında, İmam Hatipleri'nin okuduğu dua, ilahi ve sinevizyonla son bulurken, program tüm merkez camilerde okunan selayla son buldu. Gerçekleştirilen yürüyüşe, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Piyade Komando ve Garnizon Komutanı Erdoğan Dur, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Karael, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Feyzi Yıldırım, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yeni Başkanı Selami Durna, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, Yüksekova Sevgi Kardeşlik Dayanışma Derneği Başkanı Naim Onat, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler, Pinyanişi Aşiret Lideri Ali İhsan Zeydan, merkez ve köy muhtarları çok sayıda vatandaş katıldı.
Dev Türk Bayrağıyla binlerce kişi Yürüyüşte FETÖ ihanetini lanetlerken, şehitlere tekbirler unutulmadı.

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