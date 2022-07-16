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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

İHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Hakkari' de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle program düzenledi.
Valilik önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'anı Kerim okundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Devlet ve millet olarak varlıklarına yönelen tehditler ve saldırılar karşısında gereğini yaptıklarını dile getiren Vali Akbıyık, "Asla başaramayacakları gün gibi aşikar olduğu halde terör örgütlerinin ısrarla üzerimize saldırılmasının gerisindeki amaçlarını ve destekçilerini tabii ki biliyoruz. 15 Temmuz, Türkiye'yi bölme ve iç savaş çıkarma hevesindeki dış güçlerin, FETÖ'cülerin, darbecilerin millet duvarına çarptığı tarihtir" şeklinde konuştu.
Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen sancak koşusunun ardından sporcuların taşıdığı bayrak Vali Akbıyık'a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin konuşması dinletildi. Çeşitli gösterilerin yapıldığı program, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesi ve çorba ikramıyla son buldu.
Programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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