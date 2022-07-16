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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’nın saklı cenneti: Orşe Şelalesi

İHA

Yüksekova’nın saklı cenneti: Orşe Şelalesi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde bulunan Orşe Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, 4 bin rakımda bulunan şelaleyi ziyaret ettiler. İlçede doğa ve ekoloji ile ilgili faaliyetler yürüten Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği, bu bağlamda her hafta ilçenin değişik yerlerini gezerek tanıtıyor.
Sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, Orşe Yaylası'na geçerek doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. El değmemiş doğasıyla dağcıların ilgi odağı olan bölgeyi rehber Fırat Baki eşliğinde gezen 35 doğasever, Yüksekova’nın saklı cenneti olarak anılan Orşe Şelalesi'ne hayran kaldı.

“El değmemiş doğa harikası bir yer”
Yüksekova’nın saklı cennetini görmek için Şırnak’tan geldiğini belirten Akif Özek, “Derneğin hazırladığı doğa yürüyüşüne katıldık. Şu an Cilo Dağı’nın 4 bin rakımlı bölgesindeyiz. Burası muhteşem ve el değmemiş. Orşe Şelalesi’ne hayran kaldık. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

“Yüksekova’nın saklı cenneti diyebiliriz”
Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin de, her hafta bir bölgeyi tanıttıklarını ifade ederek, ''Şuan olduğumuz bölge ilçenin en büyük şelalesini barındırıyor. Bizde doğaseverleri özellikle Yüksekova’nın saklı cennetine getirdik. El değmemiş doğa harikası Orşe Şelalesi, şu an dışarıdan gelen misafirlerimizi cezbetti. Arkadaşlar hem şelalede serinliyor hem de doyasıya fotoğraf çekiyor” ifadelerini kullandı.

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