Yavru dağ keçisine şefkat eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru dağ keçisine şefkat eli

İHA

Yavru dağ keçisine şefkat eli

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan yavru dağ keçisi, duyarlı vatandaşlar tarafından görevlilere teslim edildi.
Çukurca ilçesindeki vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görevliler tarafından getirildiği Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğündeki ilk müdahalesi yapılan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen yavru dağ keçisi, daha sonra Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayağı kangren olan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ayağı kangren olan köpek tedavi altına alındı
Yüksekova'da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi'nde serinledi
YEREL HABERLER Yüksekova'da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi'nde ...
15 Temmuz gazisi: “O gün Allah deyip darbecilerin üzerine yürüdük”
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisi: “O gün Allah deyip darbecilerin ...
Yüksekova’nın saklı cenneti: Orşe Şelalesi
YEREL HABERLER Yüksekova’nın saklı cenneti: Orşe Şelalesi
Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası
YEREL HABERLER Yüksekova'da tarım arazilerinde çekirge istilası
Yüksekovalı dağcılar Ağrı ve Reşko dağlarına zirve yaptı
YEREL HABERLER Yüksekovalı dağcılar Ağrı ve Reşko dağlarına zirve ...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
Yüksekova'da binlerce kişi dev Türk bayrağıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşüne katıldı
YEREL HABERLER Yüksekova'da binlerce kişi dev Türk bayrağıyla '15 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.