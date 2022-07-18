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Hakkâri'de yaz okullarına büyük ilgi

İHA

Hakkâri'de yaz okullarına büyük ilgi

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, 2022 Yılı Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda incelemelerde bulundu.
Müdür Gür, Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndaki sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaretinde, okul bünyesinde oluşturulan LGS Tercih Danışmanlığı Bürosunu da ziyaret eden Müdür Gür, okul yöneticilerinden ve görevli rehber öğretmenlerden bilgiler alarak, “Destekleme ve Yetiştirme Kursları, LGS Tercih Danışmanlığı ve Yaz Kursları'na çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda, müdürlük olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, her türlü desteği vererek bu kursları öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Yine, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih döneminde öğrencilerimize en doğru desteği vermek üzere tüm görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımız sahadadırlar. DYK'lara ve Yaz Okulları'na olan katılım ve ilgiden memnunuz. Tatil döneminde, kurslara devam ederek gösterdikleri gayretten dolayı öğrencilerimize; emeği geçen ve özveriyle çalışan tüm yönetici, öğretmen ve personellerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.
Müdür Gür, daha sonra tercih işlemleri için okulda bulunan öğrenci ve velilerle sohbet ederek ortaöğretime geçiş aşamasındaki öğrencilere başarılar diledi.

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