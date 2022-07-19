Hakkari’de yeni mezarlık alanı açılıyor

Hakkari’nin Berçelan Mahallesi’nde mevcut mezarlığın yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı açma çalışmaları başlatıldı.

Berçelan Mahallesi Muhtarı Abdullah Kahraman’ın girişimleri sonucu Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla Hakkari Belediyesi tarafından yeni mezarlık alanında çalışma başlatıldı. 10 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Berçelan ikinci mezarlığı için yeni yol da yapılacağı belirtildi. Berçelan Mahallesi Muhtarı Abdullah Kahraman, mevcut mahalle mezarlığında yer kalmaması üzerine alan bulmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Kahraman, “Mahallemiz 7 bin nüfusludur. Mevcut mezarlık yetersiz kaldı. Mahallenin üst kısımlarındaki yokuşlu mezarlığı belirledik. Burası 10 bin metrekare ve mahallenin artık mezarlık sorunu olmayacak. Belediyeye giderek mevcut mezarlığın yetersiz olduğunu dile getirdim. Beni kırmayarak gerekli çalışmalara başladılar. Belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Burada yeni yol da yapılarak, inşallah mezarlığın kenarlarını yeşillendirip tel örgü ile çevireceğiz. Bize desteklerini esirgemeyen Hakkari Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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