Hakkari’de yayla kavgası: 4 ölü

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HakkariVan sınırında bulunan yayla nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olay, Hakkari ile Van'ın Başkale ilçesi sınırında bulunan iki köy sakinleri, Bilgili köyünde karşılaştı. Bunun üzerine çıkan ve silahların da kullanıldığı yayla kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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