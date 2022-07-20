Aşiretlerin arazi kavgasında ölenlerin isimleri belli oldu

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Hakkari’de Pinyanişi ve Ertuşi aşiretleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Alınan bilgilere göre, 20 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Hakkari merkez Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylasında Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavga çıktı. Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu isimli şahıslar hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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