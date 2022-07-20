4 kişinin öldürüldüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı

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Hakkari'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği köy giriş çıkışlara kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Sabah saatlerinde Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylası'nda Pinyanişi aşiretine bağlı Y. ailesi ile Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı M. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edildi. Köye geçici süreliğine girişçıkışlar yasaklanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada hayatını kaybeden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir M.'nin cenazelerinin Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor.

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