Şehit ailesinden Kaymakam Kurt'a ziyaret

PençeYıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Hüseyin Sarı'nın ailesi, Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti.
PençeKilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Çukurca ilçesi Akkaya köyü nüfusuna kayıtlı Güvenlik Korucusu Hüseyin Sarı’nın eşi ve çocukları, Kaymakam Hasan Kurt'u ziyaret ederek bu zor anlarında devletin kendilerini yalnız bırakmayarak yanlarında olduklarını belirtti.
Kaymakam Hasan Kurt ise şehitlere çok şey borçlu olduklarını ifade ederek, devlet olarak her zaman onların kutsal emanetlerine sahip çıkacaklarını belirtti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.