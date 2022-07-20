Şehit ailesinden Kaymakam Kurt'a ziyaret

PençeYıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Hüseyin Sarı'nın ailesi, Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti.

PençeKilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Çukurca ilçesi Akkaya köyü nüfusuna kayıtlı Güvenlik Korucusu Hüseyin Sarı’nın eşi ve çocukları, Kaymakam Hasan Kurt'u ziyaret ederek bu zor anlarında devletin kendilerini yalnız bırakmayarak yanlarında olduklarını belirtti.

Kaymakam Hasan Kurt ise şehitlere çok şey borçlu olduklarını ifade ederek, devlet olarak her zaman onların kutsal emanetlerine sahip çıkacaklarını belirtti.

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