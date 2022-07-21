Hakkari'de bir semt toprak yoldan kurtarıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarihinde ilk defa toprak yoldan parke taşı yoluna kavuşturulan Merzan Mahallesi Harmancılar semtinde incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve Merzan Mahallesi Muhtarı Cemal Çetin, belediye tarafından Merzan Mahallesi’nin Harmancılar, Çiftçiler ve Bostancılar semtlerinde yapımı devam eden parke taşı çalışma bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık'a çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, burada 4 kilometrelik parke taşı yolu yapılacağını belirtti.

Vali Akbıyık'ın etrafını saran mahalle sakinleri, Hakkari tarihinde ilk defa toprak yollarının parke taşı ile döşenerek modern bir hale geldiğini söylediler. Hayal görmüş gibi olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Merzan Mahallesi Muhtarı Cemal Çetin, mahallelerinin ilk defa bu kadar hizmet gördüğünü söyledi. Çetin, "Mahallemizden altyapıdan üst yapıya kadar birçok hizmet yapıldı. Ham toprak yollara parke taşı döşendi. Yazın toz bulutundan kışın çamurdan geçinmeyen yollar modern bir görünüme kavuşturuldu. Mahallemiz tarihten ilk defa hizmet gördü. Bu güzel hizmetlerden dolayı Valimiz ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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