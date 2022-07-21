Türkiye-İran sınır hattında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, İran sınır hattına düzenlenen operasyonda, 15 kilo metamfetamin ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine Esendere beldesinin Türkiye-İran sınır hattına operasyon düzenledi. Ekipler, araziye terk edilmiş 15 kilo metamfetamin ele geçirdi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Mehmet ÖZKAN
2022-07-21 14:41:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.