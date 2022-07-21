Türkiye-İran sınır hattında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, İran sınır hattına düzenlenen operasyonda, 15 kilo metamfetamin ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine Esendere beldesinin Türkiye-İran sınır hattına operasyon düzenledi. Ekipler, araziye terk edilmiş 15 kilo metamfetamin ele geçirdi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Mehmet ÖZKAN

2022-07-21 14:41:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.