Hakkari’de 3 semt ilk defa toprak yoldan kurtuluyor

Hakkari’nin Merzan Mahallesi Harmancılar, Çiftçiler ve Bostancılar semti Hakkari tarihinde ilk defa belediye tarafından toprak yoldan kurtarılıyor.

Hakkari Belediyesi hizmet atağı ile vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Yaklaşık 50 kilometrelik asfalt yolun yapıldığı Hakkari’de toprak olan mahalle semt yollarına ise parke taşı döşeniyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Merzan Mahallesi Harmancılar, Çiftçiler ve Bostancılar semtinde yapılan parke taşı çalışmalarını yerinde incelediler. Vali Akbıyık, mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ederek, hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

84 yaşında olduğunu ilk defa toprak olan yollarına parke taşı döşendiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Salih Harmancı, ”Emeği geçenlerden Allah razı olsun toz ve topraktan kurtulduk. Valimize bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Merzan Mahallesi Muhtarı Cemil Çetin, “Yukarı Merzan Mahallesi kurulduğundan buyana ilk defa parke taşına kavuşturuluyor. Allah razı olsun belediyemiz şuanda parke taşı döşüyor Belediye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Muttalip Seven; ”Yıllardan beridir bu mahallede yaşıyoruz. İlk defa böyle güzel bir hizmet oldu. Dedelerimiz ve babalarımız böyle bir hizmeti görmedi. Hatta rahmetli babamla şöyle bir anımız var. Babam söylerdi, ben bu yolları düzenli bir şekilde görmeyeceğim, inşallah siz görürsünüz demişti. Ben 43 yaşındayım yoların yapıldığını gördüm ve çok memnunum. Bu hizmete vesile olan herkesten Allah razı olsun” şeklide konuştu.

Remziye Kaya ve Halime Armut, “Mahallemiz ilk defa toprak yoldan kurtarıldı emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz burada doğduk büyüdük bugüne kadar hiç böle bir hizmet gelmedi. Yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.